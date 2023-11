Cdm urgente per la cittadinanza a Indi Meloni | “Fino alla fine farò il possibile”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il Consiglio dei ministri si è riunito in viaper conferire laitaliana aGregory, una neonata di 8 mesi affetta dsindrome da deplezione del DNA mitocondriale (MDS). Inizialmente, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma avrebbe dovuto prendersi cura di lei, ma una decisione del giudice Peel dell'Alta Corte di Londra ha impedito il trasferimento in Italia. Il giudice ha stabilito che la bambina non può essere trasferita, nonostante l'offerta dell'ospedale del Vaticano di accoglierla, in un analogo modo a quanto accaduto nei casi precedenti di Charlie Gard e Alfie Evans. Successivamente, dopo un ricorso presentato dai genitori, è stato concesso un breve periodo di tempo prima di prendere una decisione definitiva sulla sua cura.Da qui il Consiglio dei ministri si è riunito d'urgenza per ...