Cdm d' urgenza | ora Indi è italiana | chi è questa bambina | la storia che commuove il mondo

(Di lunedì 6 novembre 2023) Con un Consiglio dei ministri lampo è stata conferita la cittadinanzaGregory. Un gesto di grande umanità, che consentirà il trasferimento all'ospedale Bambino Gesù di Roma nella neonata inglese di otto mesi, gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile. L'Alta Corte britannica aveva negato lo spostamento in Italia perché ha considerato inutile continuare a mantenere la neonata in vita tramite il supporto delle macchine. I genitori però sono determinati a prolungare la sua esistenza, alla ricerca di una speranza anche minima. E così il Consiglio dei ministri si è riunito in seduta urgente e in pochi minuti ha resoGregory una cittadina. In questo modo sarà possibile trasferire la neonata a Roma, dove verrà scongiurato lo stop dei macchinari che la tengono in vista. Il Cdm ...