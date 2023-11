Cassano Spiega l’Addio a Bobo TV a striscia | “Ecco la verità”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 6 novembre 2023) Antoniochiarisce le ragioni del suo addio dallaTV di Vieri in un’intervista conla Notizia. Antonio, ha fatto luce sulle circostanze del suo recente addio aTV, nel corso di un’intervista rilasciata a “la Notizia“. Contrariamente alle voci che circolavano,ha negato che il denaro sia stato il fattore scatenante della sua uscita dal progetto televisivo ideato da Christian Vieri. Durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte del noto inviato Valerio Staffelli,ha apertamente smentito che le questioni economiche abbiano avuto un ruolo nella sua decisione. “I soldi? Non è quello il motivo, li ho per tutta la vita,” ha affermato, mettendo a tacere le speculazioni. L’ex ...