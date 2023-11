Cassano e l’addio alla Bobo TV | «Vi racconto quello che è successo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Antonioha rotto il silenzio dopo la separazione dellaTV: l’ex attaccante spiegache èQuesta sera Antonioriceverà il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia. L’ex attaccante ha poi voluto raccontare come sono andate le cose con laTV, dopocondiviso con Ventola e Adani. Ecco un estratto dell’intervista. LE PAROLE- «I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. LaTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada. Vieri che voleva comandare? Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (, ...