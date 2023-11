Cantante di Amici 23 si è ritirato dalla scuola | ecco chi è e perché | “Non è la mia strada”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 novembre 2023) IlSamuSpina ha ufficialmente deciso di abbandonare volontariamente ladidi Maria De Filippi. Entrato nella classe vincendo una sfida diretta contro il titolare SpaceHippiez, SamuSpina – una volta entrato – non si è mai totalmente ambientato, è arrivato ultimo nella classifica della gara cover e se n’è andato, lasciando come ricordo un paio di esibizioni meh. Subito dopo la gara cover, SamuSpina ha avuto un piccolo crollo in studio: “Non c’ho la testa, ho perso la testa. Non è per niente ok. Non ho provato così tanta vergogna in vita mia, te lo giuro, è gigante“. Un malessere cresciuto anche ore dopo parlando con Anna Pettinelli. “La mia intenzione è quella di lasciare la. Mi ha dato tanto in queste due settimane, ma ho paura che non sia la mia”. La ...