Campionato Primavera 1 | classifica marcatori 9ª giornata Sale l’Inter!

" 5Giornata del Girone di Andata del1 Femminile, domenica 5 novembre 2023, sul campo "2" in...

LIVE! Primavera, Fiorentina-Verona: Diao ribalta la partita Viola News

LIVE FV, Fiorentina-Verona Primavera 1-1, palo Braschi Firenze Viola

La storia del giovane talento nerazzurro: da Giampaolo e la prima volta a San Siro, alla seconda squadra della Dea e la convocazione contro l'Inter ...Quarta sconfitta in campionato per la Primavera di mister Di Stefano che in casa subisce uno 0-3 pesante contro l'Olbia. Battuta d'arresto che non ci voleva per i rossoneri, alla ricerca di una contin ...