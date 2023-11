Cambiamenti politici nelle Americhe | Analisi esperta di Felipe Cesar Rebêlo

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 6 novembre 2023) Dopo tre settimane di caos al Congresso americano, è stata confermata la scelta del repubblicano Mike Johnson, sostenitore di Trump della Louisiana, come leader della Camera dei Rappresentanti del paese. Nel frattempo, in America del Sud, dopo l’assassinio di uno dei candidati, il giovane erede di un impero aziendale, Daniel Noboa, è stato eletto presidente, segnando una svolta verso destra nel paese. Nel frattempo, in Argentina, il candidato autoproclamatosi anarco-capitalista, Javier Milei, ha negoziato una coalizione con il sostegno del centro-destra per superare nel secondo turno il candidato arrivato primo nel primo turno, il governista Sergio Massa, responsabile della gestione dell’economia di un paese che fatica a superare l’iperinflazione. In questo contesto, abbiamo intervistato il consulente politico con lunga esperienza presso l’Istituto FHC (Fernando Henrique Cardoso), ...