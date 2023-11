Marcelino ha guidato ildal 2013 al 2016, con una media punti di 1.7 in 177 partite. - foto Image - . glb/red 06 - Nov - 23 16:31 6 novembre 2023

Calcio: Villarreal. Pacheta a rischio, si pensa a ritorno Marcelino Tiscali

Live Villarreal - Athletic Club - La Liga: Punteggi & Highlights Calcio ... Eurosport IT

Il tecnico è libero dopo le dimissioni al Marsiglia VILA REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Villarreal sta valutando un nuovo cambio in ...L'espressione inglese "What if" Giuseppe Rossi, per tutti Pepito, la conosce benissimo, lui nato negli Stati Uniti: "Cosa sarebbe successo se...". La controprova non si saprà mai, ma il più grande ta ...