Calcio | Ternana | Breda è il nuovo allenatore

(Di lunedì 6 novembre 2023) Terni, 6 nov. - (Adnkronos) - Robertoè ildellaal posto dell'esonerato Cristiano Lucarelli. A dare l'annuncio ufficiale il club umbro con una nota. "Lacomunica di aver ingaggiato in qualità didella prima squadra il signor Roberto. Il tecnico veneto (è nato a Treviso il 21/10/69), torna sulla panchina delle Fere dopo l'esperienza della stagione 2015/16, sempre in Serie B, culminata con il raggiungimento della salvezza".ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo.

Il comunicato Lacomunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda . Il tecnico veneto (è nato a Treviso il 21/10/69), torna sulla ...

Cristiano Lucarelli ed il suo staff sollevati dall’incarico Ternana Calcio

Il terzo saluto a Lucarelli - ternananews.it TernanaNews

Firenze, 6 nov. - (Adnkronos) - Come ormai avviene dallo scorso 25 settembre, quando il corso per Ds è stato inaugurato, questa mattina l’aula magna di Coverciano si è riempita degli aspiranti diretto ...La Ternana ha appena comunicato di aver scelto Roberto Breda come nuovo allenatore, in sostituzione dell'esonerato Cristiano Lucarelli. " La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di ...