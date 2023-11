Calcio | Serie A | Frosinone-Empoli 2-1**

(Di lunedì 6 novembre 2023), 6 nov. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-1 l'nel primo posticipo del lunedì dell'undicesima giornata diA, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. A decidere il match i gol nella ripresa di Cuni al 13' e del 17enne Ibrahimovic al 29'; al 41' Caputo accorcia le distanze. In classifica ilè undicesimo con 15 punti, mentre l'penultimo a quota 7.

E in merito alle sue prestazioni poco convincenti al primo anno inA, il commissario tecnico frena: 'Ci vuole tempo. Chukwueze ha grande forza, ma deve adattarsi alitaliano e al Milan, ...

**Calcio: Serie A, Cagliari-Genoa 2-1** La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: **Calcio: Serie A, Cagliari-Genoa 2-1** La Svolta

Il talento della Juve disegna calcio, i due talenti del club ciociaro firmano entrambi il primo, personale gol in Serie A. I toscani sfiorano la rimonta nel finale: Caputo segna due volte tra l'86' e ...Un ottimo Frosinone batte l’Empoli allo Stirpe nel posticipo del lunedì valevole per l’11a giornata di Serie A e torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte di fila. Prestazione maiuscola dei ...