Calcio | Serie A | Frosinone-Empoli 0-0 dopo il primo tempo

... seconda...

SERIE A DONNE, POMIGLIANO SI RITIRA DAL CAMPIONATO - Sportmediaset Sport Mediaset

In campo o in panchina, il calcio è dei campioni Sky Sport

Nella vittoria casalinga per 3-2 contro il Fossombrone, il Chieti ritrova i tre punti e la prestazione. Domenica prossima trasferta a Riccione ...A partire dalle ore 15:00 di oggi lunedì 6 novembre sarà attiva la prevendita per Venezia – Catanzaro, gara valida per la Giornata 13 del Campionato di Serie B 2023/2024 che si disputerà venerdì 10 no ...