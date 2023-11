Calcio | Brasile | Bremer e Carlos Augusto convocati per match con Colombia e Argentina

(Di lunedì 6 novembre 2023) San Paolo, 6 nov. - (Adnkronos) - Il ct del, Fernando Diniz, ha convocato 24 calciatori per le gare di qualificazione al Mondiale del 2026 contro lail 16 novembre eil 21. Due i giocatori della Serie A:della Juventus edell'Inter. Prima convocazione per il 17enne Endrick del Palmeiras, futuro giocatore del Real Madrid. Questo l'elenco completo: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Perri (Botafogo). Difensori:(Juventus), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense), Emerson Royal (Tottenham),(Inter), Renan Lodi (Marsiglia). Centrocampisti: André (Fluminense), Bruno Guimaraes (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), ...

L'ascesa di Endrick continua. Il brasiliano, futuro giocatore del Real Madrid , ha ricevuto la sua prima convocazione con la sua nazionale. Ilinfatti sarà impegnato nelle sfide contro Colombia e Argentina nelle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. Il commissario tecnico della Seleçao ha diramato oggi la lista dei convocati, ...

