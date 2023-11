Cagliari | un mese di sto per Nandez e Di Pardo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il punto sugli infortunati del: Nahitane Alessandro Dirimarrano fermi ai box per almeno unSia Nahitanche Alessandro Disono alle prese con una lesione muscolare che gli terrà ai box per un pò di tempo. I due giocatori delsi sono infortunati rispettivamente contro Frosinone e Udinese, a tre giorni di distanza l'uno dall'altro, ragion per cui il ritorno in campo potrebbe avvenire in contemporanea. Per smaltire l'infortunio sarà necessario almeno undi stop, dunque i due potrebbero tornare a disposizione di Ranieri per la gara contro la Lazio in programma il 2 dicembre oppure all'Unipol Domus, l'11 dicembre contro il Sassuolo.