Buste per alimenti nei negozi e volantini dietro le porte dei bagni | campagna contro la violenza sulle donne

Indicazioni sui numeri da chiamare. Iniziativa di Cgil, Spi e Pronto Donna. Materiali in distribuzione dal 24 novembre. Nelle prossime settimane la raccolta delle adesioni

Buste per alimenti nei negozi e volantini dietro le porte dei bagni ... LA NAZIONE

Cosa scrivere sulla busta regalo del matrimonio Matrimonio.com

1' di lettura Senigallia 06/11/2023 - Cambio in corsa nel consiglio comunale di Senigallia in casa Lega. A Lucia Pucci, che lascia per motivi di lavoro, subentra Simona Mariotti. “La Lega fin dall’eso ...Indicazioni sui numeri da chiamare. Iniziativa di Cgil, Spi e Pronto Donna. Materiali in distribuzione dal 24 novembre. Nelle prossime settimane la raccolta delle adesioni ...