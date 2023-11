Bruce Dickinson e il Mandrake Project senza gli Iron Maiden

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 novembre 2023) Non è la prima volta che il frontman deglisi prende una pausa dal gruppo. Theè il titolo del nuovo album che vede il cantante deglicollaborarre con il produttore Roy Z.. Il disco, in uscita nel 2024, sarà il settimo album da solista die il primo dopo Tyranny Of Souls del 2005. Il primo singolo ad essere estratto sarà Afterglow Of Ragnarok, una traccia drammatica ed epica che introduce alla narrazione che costituisce la base di The. Sarà disponibile dal primo dicembre. "Era importante impostare il tono del progetto con questa traccia. Come si addice al suo titolo è una canzone pesante e con un grande riff che la guida... Ma c'è anche una vera ...