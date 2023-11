Briatore derubato | il segretario di Rifondazione Comunista | Un po' di redistribuzione del reddito

... è diventato virale e il segretario di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo , ha commentato su Twitter (X): 'I miei complimenti al benemerito ladro che haFlavio'. Il motivo 'Un ...

Briatore derubato, il segretario di Rifondazione Comunista: "Un po ... TGCOM

Briatore derubato in pieno centro a Milano, città pericolosa - Notizie ... Agenzia ANSA

Un furto inatteso ha turbato la routine mattutina del noto imprenditore Flavio Briatore, che si è trovato derubato di uno zainetto mentre si trovava nel centro ...MILANO – Rubato in pieno centro a Milano lo zainetto a Flavio Briatore. Un furto in via Cordusio, alle 11 del mattino di ieri, che ha provocato lo sfogo su Instagram dell’imprenditore. La denuncia cor ...