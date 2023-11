Brahim Diaz | il Milan prepara l’offerta | lo scrivono in Spagna

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 6 novembre 2023) Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, così cantava Antonello Venditti. Adriano Galliani spesso parafrasava il testo di questa canzone per anticipare il ritorno di alcuni grandi campioni alpotrebbe tornare in rossonero, in quello che sarebbe un ritorno molto gradito ai tifosi. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli de “El Nacional.net”, la posizione del folletto iberico al Real Madrid è molto in bilico., dopo il prestito al, è rientrato ai Blancos durante l’ultima sessione di mercato. Ancelotti però ha dimostrato di non aver molto fiducia in lui, sopratutto dopo il recupero dall’infortunio di Arda Guler. L’ex tecnico rossonero ha messo il trequartista spagnolo ai margini della rosa, non facendolo subentrare neppure nell’ultimo ...