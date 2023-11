(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Al posto del parcheggio, ampliamo il parco pubblico“. Sul caso di viaal Vomero, piomba l’istanza della rete No Box. La mossa entra nello scontro, riaperto dopo anni, per il parcheggio a San Martino. Per realizzare la struttura, c’è la richiesta dei proprietari del suolo. E c’è un primo diniego, espresso dal Servizio Edilizia Privata del Comune. Ora glidel progetto. C’è l’invio della richiesta di incontrare gli assessori e le commissioni consiliari competenti. Oggetto: “La possibilità di realizzare un collegamento tra il Parco Minopoli e la soprastantedi proprietà privata, inclusa tra i civici 27 e 29 di Via“. Lo strumento individuato èper pubblica utilità. Un vecchio sogno ...

... adesso, dovrà subire un'accelerata perdell'infortunio subito da Cabral . L'attaccante capoverdiano ha riportato una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro che lo terrà ai...

Box in via Bonito, oppositori rilanciano: "Area verde con l'esproprio" anteprima24.it

Al via l’istallazione di nidi e bat box nei parchi COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

2' di lettura 06/11/2023 - Si procede spediti anche sulle progettualità riguardanti la difesa della costa ed il contrasto all’erosione marina. Inizieranno in questi giorni, dopo la consegna di questa ...Napoli: no a nuovi parcheggi privati sulla collina vomerese Nel silenzio generale procedono i lavori per 118 box in via Aniello Falcone Al ...