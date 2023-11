Borussia Dortmund-Newcastle Champions League | 07-11-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici Terzic con il dubbio Emre Can | Howe perde Burn e Targett

Leggi su infobetting

(Di lunedì 6 novembre 2023) A due settimane dal colpaccio del St. James’ Park ildiriceve in casa proprio ildiappaiato a quota 4 in classifica nel gruppo F di. Gialloneri umiliati ancora una volta nel Klassiker dal Bayern Monaco del grande ex Tuchel, in una gara chiuso di fatto nei primi 9 minuti di gioco dall’1/2 firmato Upamecano/Kane. Un KO pesante che fa InfoBetting: Scommesse Sportive e