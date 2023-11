Borrell | “La guerra a Gaza è un fallimento politico e morale collettivo | manca la volontà di risolvere il problema israelo-palestinese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) “La tragedia in corso in Medio Oriente è il risultato di undi cui il popolo israeliano estanno pagando un prezzo elevato. E questo prezzo continuerà ad aumentare”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep, nel suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori Ue 2023. “Questoè dovuto alla nostra realenza didiil. Sì, siamo formalmente impegnati su questa soluzione in due fasi, ma senza avere una tabella di marcia credibile per realizzarla”, ha spiegato L'articolo ...