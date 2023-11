Borja Valero esalta Calhanoglu | «Se non è il migliore nel suo ruolo…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 novembre 2023), ex centrocampista, hato le ultime prestazioni di Hakan: ecco come le ha analizzate A Dazn,ha cosìto il centrocampista dell’Inter Hakan. LE PAROLE – «Se non è il miglior centrocampista del campionato è vicino ad esserlo. Nasce trequartista, poi diventa regista. A Bergamo fa una giocata da trequartista per Darmian sul rigore. E poi ci mette una garra incredibile, ha tutta la mia attenzione così».