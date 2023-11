Boom integratori antinfluenza e Covid | geriatri ‘non sostituiscono i vaccini’

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – "In vista della stagione influenzale e di una nuova eventuale ondata, il vaccino continua a rappresentare la nostra migliore forma di protezione: è dunque inutile pensare che gliper le difese immunitarie possano sostituire il vaccino. Inoltre, non tutte le sostanze sono in grado di stimolare la risposta immunitaria potenziandola, se non accompagnati da una dieta sana ed equilibrata, da una regolare attività fisica e dal consiglio del proprio medico, che potrà indicare l’integratore più giusto, nel giusto dosaggio, in base al proprio stato di salute". Lo afferma in una nota Francesco Landi, direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento, past presidente della Società italiana di gerontologia ea (Sigg) e autore di una recente revisione sul ruolo dei nutrienti e degli ...