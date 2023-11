(Di lunedì 6 novembre 2023) La giunta del Comune diha approvato ildiper la, che verrà prima messa in sicurezza e poi restaurata. A partire da lunedì prossimo verrà fatto un ...

La giunta del Comune diha approvato il piano di Protezione civile per la Torre Garisenda, che verrà prima messa in sicurezza e poi restaurata.

Bologna vara un piano di Protezione civile per Torre Garisenda Agenzia ANSA

La tempesta Ciaran colpisce l’Italia: notte di paura per il maltempo in Veneto, scuole chiuse Corriere della Sera

BOLOGNA, 06 NOV - La giunta del Comune di Bologna ha approvato il piano di Protezione civile per la Torre Garisenda, che verrà prima messa in sicurezza e poi restaurata. A partire da lunedì prossimo v ...Emanuele Norsa, fondatore della galleria Ncontemporary, riflette sul promettente scenario della fotografia in Italia e soprattutto sugli artisti che la rappresentano ...