BJK Cup | il capitano Schuettler | ' Attenti alla mia Germania'

(Di lunedì 6 novembre 2023) "Poter contare in squadra su un mix di giocatrici giovani e più esperte è utile. Ma per me la cosa più importante è che stiano bene insieme, che formino un gruppo unito. E l'hanno dimostrato nelle ...

La Germania ha vinto la Billie Jean Kingdue volte, nel 1987 e nel 1992, ma non arrivano in semifinale dal 2018. Quest'anno, la nazionale tedesca non è la favorita del girone, lo ammette anche ...

Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti al maschile, le azzurre del tennis non vogliono essere da meno e si presentano con le ambizioni giuste alle finali della Billie Jean King Cup. L'Italia è sta ...