BJK Cup 2023 | Garbin | “Spirito di squadra importante | le ragazze danno qualcosa in più con questa maglia”

(Di lunedì 6 novembre 2023) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle Finali di BJK Cup, massima competizione per nazionali di tennis femminile che si svolgerà a Siviglia dal 7 al 12 novembre. Il debutto dell’Italia è previsto però non domani ma mercoledì 8 alle ore 10 contro la Francia, mentre il secondo match si terrà giovedì 9 allo stesso orario con la Germania. Solamente la vincente di questo girone avanzerà alle semifinali, in cui avverrà l’incrocio con la prima classificata del gruppo B composto da Australia, Kazakistan e Slovenia. “L’esperienza dell’anno scorso è stata. Ci ha permesso di vivere oggi le Finals con una consapevolezza differente. Le miehanno fatto estremamente bene quest’anno, tutte hanno raggiunto il loro best ranking. Sono pienamente soddisfatta e pronta per queste Finals. Ci tenevano tantissimo ad ...

La Germania ha vinto la Billie Jean Kingdue volte, nel 1987 e nel 1992, ma non arrivano in semifinale dal 2018. Quest'anno, la nazionale tedesca non è la favorita del girone, lo ammette anche ...

'Poter contare in squadra su un mix di giocatrici giovani e più esperte è utile. Ma per me la cosa più importante è che stiano bene insieme, ...