Biden alla sbarra | i democratici iniziano la battaglia per non farli ricandidare

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 novembre 2023) “Solo Joepuò prendere questa decisione: se continua a correre, sarà lui il candidato del partito democratico. Quello che deve decidere è se questo è saggio, se questo è nel miglior interesse suo e del suo partito”. È una voce autorevole, almeno un tempo, all'interno del partito democratico, David Axelrod, ex stratega di Barack Obama, a rompere, con un post, quello che finora era una sorta di tabù sulle crescenti difficoltà del presidente democratico nei sondaggi per la rielezione. “Il tempo corre e questo credo che sia l'ultimo momento per lui per fare questo controllo e credo che sia giusto che lo faccia”, ha spiegato, dopo il post,Cnn Axelrod, ribadendo che di fronte ai sondaggi in picchiata,si dovrebbe chiedere se ricandidarsi “sia la cosa giusta da fare”. Insomma, ha infranto quello che l'establishment ...