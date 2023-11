Ben Jelloun | “Israele si sta vendicando sui civili…”

(Di lunedì 6 novembre 2023) Da quando è scoppiata la guerra contro Hamas, in Francia si sono moltiplicati i casi di razzismo, a spiegarlo è lo scrittore franco-marocchino L’antisemitismo cresce a livelli troppo alti e di gran preoccupazione. In Europa, nel mondo è un susseguirsi di episodi contro persone di religione ebraica. A raccontarlo e a spiegarlo è lo scrittore franco-marocchino Tahar Ben, nato a Fès in Marocco 78 anni fa e di situazioni da analizzare ne ha tante, la sua parte da molto lontano. E cita un caso che fece molto discutere, quello dell’affaire Dreyfus: un caso politico e sociale del 19° secolo, quando un capitano ebreo dell’esercito francese venne ingiustamente accusato di spionaggio. Ecco secondo lo scrittore da quell’episodio “c’è sempre stato un razzismo anti-ebrei nelle mentalità europee“, tanto che per lui “non è un problema dovuto alla Palestina“. Alcune stelle di ...

PARIGI. "L'antisemitismo in Francia, in Belgio e anche in Olanda è sempre esistito, non è certo un problema recente". Lo scrittore franco - marocchino Tahar, nato a Fès 78 anni fa, quando parla dei tanti episodi contro gli ebrei avvenuti in terra d'oltralpe dopo lo scoppio della nuova crisi mediorientale torna indietro nel tempo fino a citare ...

La guerra è giunta ad una nuova, più intensa fase: l'esercito israeliano ha annunciato che Gaza City è completamente circondata e che, una volta che le truppe entreranno in città, ci potrebbe essere u ...