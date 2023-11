Belen Rodriguez tra la neve con i figli ed Elio Lorenzoni

, Luna Marì e Santiago, oggi una nuova famiglia con Elio Insieme a Elio Lorenzoniha ritrovato la stabilità. Con il fidanzato e i figli Santiago (nato da Stefano De Martino ) e Luna Marì (avuta da Antonino Spinalbese ) forma una famiglia felice. In montagna si ...

Scarpe inverno 2023: gli Ugg Tazz di Belén Rodríguez sono cool Cosmopolitan

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser crisi smentita Qualche giorno fa ... In realtà, non vi è alcun problema tra loro così grave da dover entrare in crisi. La sorella di Belen non ha potuto raggiungere ...Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...