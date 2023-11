Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la notizia sulla gravidanza

Leggi su tvzap

(Di lunedì 6 novembre 2023) Personaggi tv. . Un 2023 decisamente complicato per la nota showgirl argentina.ha visto naufragare di nuovo il suo matrimonio con Stefano De Martino. Inoltre, lanon ha ottenuto il rinnovo del suo contratto con Mediaset. Sono bastati questi pochi elementi per mandare in crisi l’artista, la quale ora sembra aver ritrovato l’equilibrio grazie a Elio Lorenzoni.aver ufficializzato la sua relazione,è finita di nuovo al centro del gossip per una presuntae così finalmente ha deciso dire ile di dire la sua verità.Leggi anche:incinta di Elio Lorenzoni? L’indiscrezione bomba Leggi anche:, si parla di vendetta su ...