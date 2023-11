(Di lunedì 6 novembre 2023) BdM, giàPopolare di Bari, chiude ilcon unnetto di 352 mila. Lo si legge in una nota secondo cui l'istituto (gruppo Mediocredito centrale) ha realizzato 14,6 ...

Gli extraprofitti verrano accantonati a riserva ., gia'Popolare di Bari spa, ha approvato la trimestrale al 30 settembre 2023 che chiude con un utile netto pari a 352 mila euro. Per la maggioredel Mezzogiorno si tratta del ...

BdM Banca: torna in utile tre anni dopo acquisizione da ... Borsa Italiana

Bdm Banca, utile terzo trimestre a 352mila euro Agenzia ANSA

BdM Banca, ex Banca Popolare di Bari, chiude il terzo trimestre con un utile netto di 352 mila euro. Margine di intermediazione in crescita, impieghi netti verso la clientela in aumento, coefficienti ...BdM Banca, già Banca Popolare di Bari, ha chiuso il terzo trimestre del 2023 con un utile netto di 352 mila euro, pur registrando ancora 14,6 ...