Basket | Steve Kerr | “Dopo le Olimpiadi 2024 lascerò Team USA”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 novembre 2023)traccia la strada in vista dei prossimi mesi. L’head coach dei Golden State Warriors e diUSA, la nazionale statunitense di pallacanestro, ha reso noti i suoi piani verso eledi Parigi. In un’intervista a The Athletic,ha affermato: “Non allenerò la nazionaleledi Parigi. Per me, è un ciclo biennale. Coach Popovich ha allenato un Mondiale e un’Olimpiade prima di me. Ora toccherà a me passare il testimone”. Poi sul roster per la prossima estate, dove tanti dei “Big” della NBA vogliono esserci per riscattare il recente Mondiale didegli USA, chiuso soltanto al quarto posto: “Ho parlato brevemente con Curry. Mi ha detto che vuole esserci. Per me è una bella ...