Basket femminile | le migliori italiane della 6a giornata di A1 Zandalasini sempre in controllo Da Conti a Conte | diversi destini e storie

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il campionato di Serie A1 si ferma in prossimità del doppio impegnoNazionale italiana contro Grecia e Germania, ma dopo sei turni di un’edizionemassima lega tricolore a 13 squadre si arriva ancora a tracciare qualche bilancio in tema diimpegnate. Andiamo a vedere quali sono state quelle di maggior peso. C’era chi attendeva con particolare attenzione il confronto tra Virtus Segafredo Bologna e Sanga Milano. Super protagonista, in chiave virtussina, Cecilia, che sta godendo in grande stilepresenza delle altre star attorno a lei, specie a livello offensivo. Anche stavolta non tradisce: 19 punti e 3 rimbalzi per la giocatrice simbolo del movimento tricolore. Vedremo Ginain azzurro: la classe ’99 americana, ma con origini di Isernia e per ...