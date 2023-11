Barbie | Greta Grewig ha pensato di sparare a un dirigente Mattel durante la battaglia in spiaggia

Un'etichetta dietro la quale si celava l'uscita simultanea - negli Stati Uniti - dei due film più attesi della stagione cinematografica: Oppenheimer di Christopher Nolan ediGerwig. Il ...

Barbie di Greta Gerwig arriva in Home Video FRAMED MAGAZINE

Barbie, Greta Gerwig si è ispirata ad un'icona d'azione per il look di ... ComingSoon.it

Barbenheimer, il fenomeno di Internet che ha conquistato l'estate, diventerà un film prodotto da Charles Band.If it was up to the executives at Mattel, some iconic Barbie scenes might never have seen the light of day, according to director Greta Gerwig.