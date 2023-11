Di chi Di, naturalmente. E ieri sera è andato in giro ...

Azmoun segna, il tifoso della Roma impazzisce e lo mette... in macchina Corriere dello Sport

Folle rimonta della Roma in 3': Lecce battuto 2-1 Sky Sport

Sardar Azmoun ha trovato il suo primo gol con la Roma ed in Serie A, come gestirlo al fantacalcio Non può definirsi di certo agevole l'ultima vittoria della Roma in Serie A. Nel match contro il Lecce, ...Tutti pazzi per Sardar Azmoun. Il Messi iraniano, il giocatore che sussurrava ai cavalli ma che, quando gioca, è un gran bel talento, ieri con il suo gol ha riaperto la partita tra Roma e Lecce, poi v ...