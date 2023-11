AUGIAS | “VADO A LA7 | QUESTA RAI NON MI PIACE BERLUSCONI? CATTIVO ESEMPIO PER L’ITALIA”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 6 novembre 2023) Corradodopo 63 anni lascia la Rai e passa a La7. Sarà lui il conduttore de “La Torre di Babele”, ogni lunedì in prima serata. Si racconta in una intervista al Corriere della Sera dove critica l’attuale Rai.aveva scritto che «La Rai è la mia vita, è la mia casa. Non la lascerò mai». E invece? «Passo a La7. Da lunedì 4 dicembre. Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Cairo e poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida». Quale trasmissione farà? Lo svela al Corriere della Sera. «Un programma settimanale in prima serata: La torre di Babele. Un’ora di tv, dopo Lilli Gruber. Ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello, a cominciare da Alessandro Barbero, e alla fine un personaggio a sorpresa, per tirare le somme». Continua così lo smantellamento di Rai3 che perde un’altra colonna come ...