Attrice Sibilla Barbieri si è sottoposta a suicidio assistito in Svizzera

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – L’. A renderlo noto è l’Associazione Luca Coscioni riferendo che è stata accompagnata dal figlio e da Marco Perduca dell’Associazione Luca Coscioni. “, una paziente oncologica terminale e consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni, è morta: ha preso questa difficile decisione per porre fine alle sue sofferenze trovando nellal’unica via disponibile perché la Asl romana ha negato la richiesta, inviata ad agosto, di poter morire legalmente in Italia”, fa sapere l’Assoziazione. Autrice, produttrice, regista e, la formazione professionale diha spaziato in diversi settori artistici. In qualità di produttrice ha fondato, assieme a Simona, la società di produzione La Siliàn, attiva dal 2008. “La sua scelta è ...