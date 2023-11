Atp Finals di Torino | Sinner è già in città | oggi il primo allenamento

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 novembre 2023)– Mancano pochi giorni all’inizio dell’edizione 2023 degli Atpdie aè tutto pronto. Stanno arrivando gli otto migliori tennisti al mondo e nella giornata diè arrivato l’idolo di casa Jannikche ha svolto ilsui campi del Circolo della Stampa-Sporting. Sono stati venduti oltre 150 mila biglietti (ne restano pochissimi a disposizione) e i tagliandi permetteranno agli appassionati di poter assistere agli allenamenti e da domani saranno accessibili al Pala Alpitour. Cresce l’attesa per il Torneo in cui lo stessopartecipa per la seconda volta, dopo essere subentrato nel 2021 a Matteo Berrettini, fermato da un infortunio a metà di una partita al suo esordio in ...