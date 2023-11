Atp 250 di Metz | Sonego vola agli ottavi | il sogno è replicare il successo del 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 novembre 2023)– Mentre il centro del tennis mondiale si incontra a Torino per le Atp Finals del 2023, il Circuito Mondiale di Tennis Maschile prosegue i tornei in tutto il mondo. Ascende in campo Lorenzo(numero 49 in Atp). L’Azzurro ha battuto Marcos Giron nella competizione dell’Atp 250 e ha ottenuto l’accessodi finale. Il 28enne italiano ha vinto per 2-6 6-3 7-6 il sullo statunitense.partecipa da vincitore al Torneo che ha conquistato lo scorso anno. Sfiderà il vincente tra il 19enne giordano Abedallah Shelbayh (215) e il 23enne francese Hugo Gaston (83). Foto Sposito-FITP