Ascolti tv ieri | volano Amici | Verissimo e CTFC Domina Terra Amara

(Di lunedì 6 novembre 2023) Glitv didomenica 5 novembre 2023 hanno fatto registrare per la serie Cuori 2 su Rai1 un netto di 2.980.000 telespettatori, share del 16.1%. Su Canale 5è stata seguita da 2.553.000 spettatori con il 15.5%. Ultima puntata de Il Collegio su Rai2, 732.000, 3.6%. Ennesimo capolavoro per Che Tempo Che Fa sul NOVE: 2.156.000 spettatori con il 10.5% di share e 1.217.000, 8.5%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti 1.085.000, 6.3% Rai3 Report 1.333.000, 6,6% Rete 4 Dritto e Rovescio 802.000, 5.3% La7 In Onda 428.000, 2% e 315.000, 1.8% Tv8 GP F1 Brasile in differita 21.000, 4.8%.tvaccess prime time e preserale Rai1 Affari Tuoi .000, %. Canale 5 ...