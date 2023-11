Arnautovic anche oggi in gruppo! La sensazione verso Salisburgo-Inter – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 novembre 2023) Markoha lavoratoin gruppo. Inzaghi può sorridere: l’austriaco, secondo Sky Sport, sarà a disposizione per il match contro ilRIENTRO – Buone notizie in casa. Se, da un lato, Inzaghi dovrà fare i conti con la tegola Pavard per la difesa, può sorridere per il suo reparto avanzato: secondo quanto riportato da Sky Sport,Markoha svolto l’o allenamento in gruppo. L’attaccante è pienamente recuperato e sarà a disposizione per, match valido per la quarta giornata del girone D di Champions League. Certamente non partirà titolare, ma potrà dare il suo contributo a gara in corso.-News - Ultime notizie e ...