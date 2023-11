Anticipazioni Uomini e Donne del 6 11 23 | Gemma Galgani si ripropone a Silvio Venturato | in studio arriva l’ex di Claudia Lenti e lei…

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Si è registrata oggi una nuova puntata di. Il dating show di Canale 5 condotto come sempre da Maria De Filippi è ormai un amico fedele per numerosissimi telespettatori. Qui di seguito, grazie al collega Lorenzo Pugnaloni, vi diamo qualche anticipazione di quanto accadrà nelle prossime puntate: Trono Over: per quanto riguarda il trono over al centrosi sono seduti Alessio Pili Stella eperché inera presente anchefidanzato di lei. In poche parole, questo ragazzo voleva riprovarci conma lei ha detto di no. Inevitabili dunque alcune discussioni e anche Alessio se l’è un po’ presa. Alla fine però l’ormai ex fidanzato non è rimasto e se n’è andato. Prima sfilata per glidel ...