Annalisa canta ‘Christmas Baby Please Come Home’ per Amazon Music

(Di lunedì 6 novembre 2023) Saràla voce del Natale a casa. Per celebrare le festività natalizie,rilascia infatti Christmas (Home) (Original), disponibile in esclusiva sudal 7 novembre. Il brano è anche la colonna sonora del nuovo film Original italiano di Natale, Elf Me, disponibile su Prime Video dal 24 Novembre in 240 paesi e territori nel mondo. LEGGI ANCHE:nel vortice electro-pop: «Il successo non è arrivato all’improvviso né per caso»si è cimentata nel classico natalizio di fama mondiale Christmas (Home). Gli ha dato il suo tocco personale e ...

Per aggiudicarsi il Best Italian Act hanno avuto la meglio su, Elodie, Lazza e i The ... IT Camilla Magli, chi è l'artista di X Factor che'Cuore in gola' Chi lo avrebbe mai detto che ...

Il primo Forum di Annalisa: «Ho sognato per anni di cantare qui» Cosmopolitan

La rivincita di Annalisa: «Ho realizzato il sogno di esibirmi al Forum» Tv Sorrisi e Canzoni

Un video contraddistinto da furenti litigi e lunghe e appassionate scene di passione, con baci scambiati in doccia, sorrisi condivisi a letto, abbracci chiamati a stemperare discussioni infinite e pun ...Il momento era quello atteso da molti anni, oltre dieci: un Mediolanum Forum tutto per lei, e tutto sold out. Annalisa ci ha sempre creduto, e assieme a lei i 12mila fan che si sono riuniti a Milano n ...