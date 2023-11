Andrea Iovino | l' attore del Pinocchio di Garrone e Made in Sud morto a 38 anni

(Di lunedì 6 novembre 2023) Lutto nel mondo dello spettacolo. L'e comico napoletanoall'età di 38. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e al momento non si conoscono le cause della sua prematura scomparsa in quanto i familiari si sono chiusi in uno stretto riserbo. Divenuto celebre per la sua partecipazione alla trasmissionein Sud,aveva ottenuto un ruolo neldi Matteo, uscito nelle sale nel 2019. Di seguito il messaggio d'addio di GiSallustro,e direttore del Teatro Instabile di Napoli: "La sua dipartita, lascia un grande vuoto, bravo nella recitazione ma soprattutto è …

Morto Andrea Iovino, ...L'attore e comico napoletano Andrea Iovino è morto all'età di 38 anni. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e al momento non si conoscono le cause della sua prematura scomparsa in ...