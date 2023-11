Amici | Mediaset replica ad Heather Parisi sulle sue dichiarazioni | “Inaccettabili”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 6 novembre 2023)ha deciso dire allerilasciate daall’interno di un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano il 5 novembre riguardo la sua esperienza passata ad, il programma di Maria De Filippi.infatti aveva dichiarato che adaveva dovuto seguire un “copione”, e l’azienda ha rilasciato una nota ufficiale in cui dichiarale parole della show girl e, per questo motivo, si trova costretta ad agire per vie legali.ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da, in relazione al programma ‘’. È ...