Amici | Mediaset prende provvedimenti contro le accuse di Heather Parisi

querela Heather Parisi: la frase suscatena un terremoto legale

Heather Parisi e il "copione da recitare" ad Amici. Mediaset si muove per vie legali La Gazzetta dello Sport

Heather Parisi e il «copione da recitare» ad Amici, Mediaset si affida agli avvocati: «Parole inaccettabili» Open

Per questo ho sbagliato con Amici. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione: invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. (Vanity Fair Italia) Ne parlano ...L'ex professore Luca Jurman difende Heather Parisi dopo che la showgirl si è lasciata andare a uno sfogo su Amici, ...