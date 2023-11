Amici di Xi La cinese Byd verso una fabbrica in Ungheria

(Di lunedì 6 novembre 2023) Build Your Dreams (Byd), il marchiodi auto elettriche che è sul punto di sottrarre la corona a Tesla, sta guardando intensamente all’Europa con l’obiettivo di costruire la sua primaper auto. E la scelta sembra ricaduta sull’. Stando al domenicale del Frankfurter Allgemeine Zeitung, che cita fonti molto vicine all’azienda, la direzione avrebbe già selezionato il Paese di Viktor Orban. Nessuna conferma ufficiale da Byd, che ha dichiarato a diverse testate di stare ancora cercando il sito ideale. Ma sarebbe strano se gli sviluppi smentissero l’indiscrezione di Faz. I legami industriali tra Cina esono già molto consolidati, specie nel settore dell’automotive. La stessa Byd ha già uno stabilimento nel nord del Paese magiaro, dove assembla autobus e camion elettrici, e il leader mondiale ...

I deflussi trimestrali di FDI in Cina hanno superato gli afflussi per la prima volta, a causa di tensioni con gli USA e di una nuova legge anti-spionaggio. La Cina sta cercando di contrastare la fuga ...