“Ambulanza dà fastidio | vedi di muoverti” | autista 118 minacciato con una pistola

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMinaccia con laundel 118 per costringerlo a spostare l’che gli ostruiva il passaggio. A denunciare l’episodio, avvenuto a Villaricca, in provincia di Napoli, è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, con un post pubblicato su Facebook nel quale viene evidenziato che, all’Asl Napoli 2, è l’aggressione numero 29 del 2023 (80 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno). “Accade intorno alle 16 a Via della Libertà a Villaricca (Na), – scrive l’associazione nel post – l’equipaggio 118 di Qualiano si trova presso il domicilio di un paziente per intervento, improvvisamente sale le scale condominiali una persona che recriminava lo spostamento l’poiché ostruiva il suo passaggio. L’soccorritore scende per agevolare la ...