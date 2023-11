Allievo di Amici 23 abbandona la scuola | Maria De Filippi interviene

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 6 novembre 2023) SamuSpina ha deciso dire ladi23 dopo essere entrato da pochissimo tempo. L’di Anna Pettinelli è entrato in crisi e non è riuscito a superarla nonostante l’intervento diDe23, SamuSpinalaDeIo da quando sono entrato avevo le idee chiare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.