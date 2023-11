Allerta gialla | censimento | sistema di evacuazione | cosa prevede il piano di Protezione civile per la Torre Garisenda di Bologna

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 novembre 2023) Le «oscillazioni anormale» dei giorni scorsi hanno preoccupato le istituzioni e gli esperti, così, uno dei simboli diinsieme alla sorelladegli Asinelli, è diventata un caso e negli ultimi giorni è stata una corsa per capire come intervenire il più velocemente ed efficacemente possibile per mettere in sicurezza l’edificio medievale e scongiurarne il crollo. Per mesi, i sensori dellainclinata, che poggia su fondamenta del 1.100 e si erge per 48 metri, hanno dato segnali preoccupanti, aggravati nelle ultime settimane. Dopo aver chiuso chiuso al traffico piazza Ravegnana, alla base delle Due Torri e crocevia del centro, il Comune ha ora approvato ildiper stabilire con esattezza le azioni da ...