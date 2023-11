Albergo dei Poveri | il ministro Sangiuliano | Entro due anni sarà un polo culturale al servizio della città

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 novembre 2023) La dead line per il nuovo volto dell’dei, a Napoli, è fissata per il 2026. Per quella data lo storico edificio settecentesco di piazza Carlo III, a lungo abbandonato,“una grande infrastruttura” che accoglierà al suo interno una moderna biblioteca, una nuova sede del Museo Archeologico di Napoli (Mann), spazi per cinema e teatro, sale per mostre temporanee, aule e uno studentato per l’Università Federico II, spazi per fare impresa e locali per la ristorazione. Una vera e propria rinascita il cui progetto, finanziato con fondi Pnrr, è stato oggettoriunionecabina di regia che si è tenuta oggi proprio all’deialla presenza delCultura, Gennaro ...